Трамп вважає, що для миру між Україною та Росією потрібен обмін територіями, – Axios
- Трамп під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами вказав на необхідність "обміну територіями" для мирної угоди між Україною та Росією, наголошуючи, що остаточні рішення мають ухвалювати самі лідери.
- Зеленський висловив недовіру до Путіна та наполіг на необхідності тристороннього саміту за участю себе, Трампа та Путіна, що підтримав Трамп, але не зацікавило Путіна.
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели онлайн-зустріч із президентом США Дональдом Трампом. В ході розмови американський лідер заявив, що вважає необхідним "обмін територіями" в межах можливої мирної угоди між Україною та Росією.
24 Канал з посиланням на Axios.
Що говорив Трамп під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами?
Одне з джерел видання розповіло, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським заявив, що "він не з цього регіону і не може ухвалювати остаточні рішення щодо території", але вважає, що в межах можливої мирної угоди "потрібен обмін територіями".
Трамп сказав, що Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не з ним,
– розповів співрозмовник видання.
Інше джерело, знайоме з перебігом розмови, повідомило, що Зеленський заявив Трампу, що "Путіну не можна довіряти".
"Українці та європейці не були впевнені, чого насправді сподівається досягти Трамп в Алясці, але це конкретна мета, яка відповідає їхнім завданням. Путін досі неодноразово відкидав ідею беззастережного припинення вогню", – йдеться у статті.
Також Зеленський заявив, що без участі України дипломатичне рішення неможливе, й наголосив на необхідності проведення тристороннього саміту за участю себе, Трампа та Путіна.
"Трамп підтримав цю ідею, але Путін, схоже, до неї байдужий", – резюмували у виданні.