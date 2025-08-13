Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни
Що говорив Трамп під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами?
Одне з джерел видання розповіло, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським заявив, що "він не з цього регіону і не може ухвалювати остаточні рішення щодо території", але вважає, що в межах можливої мирної угоди "потрібен обмін територіями".
Трамп сказав, що Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не з ним,
– розповів співрозмовник видання.
Інше джерело, знайоме з перебігом розмови, повідомило, що Зеленський заявив Трампу, що "Путіну не можна довіряти".
"Українці та європейці не були впевнені, чого насправді сподівається досягти Трамп в Алясці, але це конкретна мета, яка відповідає їхнім завданням. Путін досі неодноразово відкидав ідею беззастережного припинення вогню", – йдеться у статті.
Також Зеленський заявив, що без участі України дипломатичне рішення неможливе, й наголосив на необхідності проведення тристороннього саміту за участю себе, Трампа та Путіна.
"Трамп підтримав цю ідею, але Путін, схоже, до неї байдужий", – резюмували у виданні.