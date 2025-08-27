Страны Европейского Союза ищут нестандартные способы усиления безопасности на восточных рубежах. Они рассматривают идею создания природного барьера в виде восстановленных болот.

В феврале 2022 года украинцы ошеломили мир, взорвав дамбу на реке Ирпень, из-за чего российские танки увязли в болоте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как болота могут помешать российскому вторжению в Европу?

В Финляндии и Польше подтвердили, что изучают возможность восстановления болот как элемента обороны и одновременно меры против изменений климата. В частности, в Финляндии Министерства обороны и окружающей среды готовят совместный пилотный проект по восстановлению болот вдоль границы с Россией.

В Польше же восстановление болотных территорий уже интегрировано в оборонную инициативу "Восточный щит", на которую предусмотрено более 2 миллиардов евро. Зато в странах Балтии подобных системных планов пока нет.

По данным Politico, в Германии более 90% торфяных болот осушены, а правительство воздержалось от комментариев относительно возможности их восстановления.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI призвал европейцев не быть наивными относительно действий России и Путина. Он назвал Путина "хищником, людоедом у наших ворот", которому "нужно продолжать есть".

Как Европа готовится к войне?