Країни Європи думають над відновленням боліт, щоб протидіяти російським танкам, – Politico
- Європейські країни розглядають відновлення боліт як природний бар'єр проти російської бронетехніки, зокрема у Фінляндії та Польщі.
- У Польщі відновлення боліт інтегроване в оборонну ініціативу "Східний щит", а в Німеччині питання відновлення торф’яних боліт поки не коментують.
Країни Європейського Союзу шукають нестандартні способи посилення безпеки на східних рубежах. Вони розглядають ідею створення природного бар’єра у вигляді відновлених боліт.
У лютому 2022 року українці приголомшили світ, підірвавши дамбу на річці Ірпінь, через що російські танки загрузли у болоті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Politico.
Дивіться також Нагадали про "першопричини СВО": що в Кремлі думають про миротворців в Україні
Як болота можуть завадити російському вторгненню в Європу?
У Фінляндії та Польщі підтвердили, що вивчають можливість відновлення боліт як елементу оборони й водночас заходу проти змін клімату. Зокрема, у Фінляндії Міністерства оборони та довкілля готують спільний пілотний проєкт з відновлення боліт уздовж кордону з Росією.
У Польщі ж відновлення болотних територій уже інтегроване в оборонну ініціативу "Східний щит", на яку передбачено понад 2 мільярди євро. Натомість у країнах Балтії подібних системних планів наразі немає.
За даними Politico, у Німеччині понад 90% торф’яних боліт осушено, а уряд утримався від коментарів щодо можливості їх відновлення.
19 серпня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI закликав європейців не бути наївними щодо дій Росії та Путіна. Він назвав Путіна "хижаком, людожером біля наших воріт", якому "потрібно продовжувати їсти".
Як Європа готується до війни?
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план "Переозброїти Європу", що передбачає залучення 800 мільярдів євро.
- Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України.