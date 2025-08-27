Країни Європейського Союзу шукають нестандартні способи посилення безпеки на східних рубежах. Вони розглядають ідею створення природного бар’єра у вигляді відновлених боліт.

У лютому 2022 року українці приголомшили світ, підірвавши дамбу на річці Ірпінь, через що російські танки загрузли у болоті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Politico.

Дивіться також Нагадали про "першопричини СВО": що в Кремлі думають про миротворців в Україні

Як болота можуть завадити російському вторгненню в Європу?

У Фінляндії та Польщі підтвердили, що вивчають можливість відновлення боліт як елементу оборони й водночас заходу проти змін клімату. Зокрема, у Фінляндії Міністерства оборони та довкілля готують спільний пілотний проєкт з відновлення боліт уздовж кордону з Росією.

У Польщі ж відновлення болотних територій уже інтегроване в оборонну ініціативу "Східний щит", на яку передбачено понад 2 мільярди євро. Натомість у країнах Балтії подібних системних планів наразі немає.

За даними Politico, у Німеччині понад 90% торф’яних боліт осушено, а уряд утримався від коментарів щодо можливості їх відновлення.

19 серпня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI закликав європейців не бути наївними щодо дій Росії та Путіна. Він назвав Путіна "хижаком, людожером біля наших воріт", якому "потрібно продовжувати їсти".

Як Європа готується до війни?