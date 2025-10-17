Укр Рус
Геополитика Америка Русские склонны переоценивать свои успехи на поле боя, – Вэнс
17 октября, 12:02
2

Русские склонны переоценивать свои успехи на поле боя, – Вэнс

Сергей Попович
Основні тези
  • Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия не готовы заключить мирное соглашение из-за различных ожиданий в войне.
  • Вэнс отметил, что россияне переоценивают свои успехи на поле боя.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия сейчас не готовы заключить мирное соглашение, поскольку имеют разные ожидания в войне. В то же время, по его словам, россияне ошибочно оценивают свои успехи на фронте.

Вэнс считает, что в конце концов стороны договорятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джей Ди Вэнса Newsmax.

Смотрите также После разговора с Путиным Трамп начал говорить, что США самим нужны Tomahawk

Как Вэнс оценивает успехи Украины и России в войне?

По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Украина и Россия не готовы к заключению мирного соглашения.

Как мы видим, стороны начали с очень разных позиций. Есть фундаментальное расхождение ожиданий в российско-украинской войне. Россияне думают, что их дела на поле боя лучше, чем на самом деле. Это усложнило достижение соглашения в последние месяцы, хотя прогресс есть,
– отметил он.

Впрочем, он добавил, что администрация Трампа продолжит дипломатические усилия, чтобы остановить войну. Он верит, что мира удастся в конце концов достичь.

О чем говорили Трамп и Путин?