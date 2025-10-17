Русские склонны переоценивать свои успехи на поле боя, – Вэнс
- Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия не готовы заключить мирное соглашение из-за различных ожиданий в войне.
- Вэнс отметил, что россияне переоценивают свои успехи на поле боя.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия сейчас не готовы заключить мирное соглашение, поскольку имеют разные ожидания в войне. В то же время, по его словам, россияне ошибочно оценивают свои успехи на фронте.
Вэнс считает, что в конце концов стороны договорятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джей Ди Вэнса Newsmax.
Как Вэнс оценивает успехи Украины и России в войне?
По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Украина и Россия не готовы к заключению мирного соглашения.
Как мы видим, стороны начали с очень разных позиций. Есть фундаментальное расхождение ожиданий в российско-украинской войне. Россияне думают, что их дела на поле боя лучше, чем на самом деле. Это усложнило достижение соглашения в последние месяцы, хотя прогресс есть,
– отметил он.
Впрочем, он добавил, что администрация Трампа продолжит дипломатические усилия, чтобы остановить войну. Он верит, что мира удастся в конце концов достичь.
О чем говорили Трамп и Путин?
Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября. В Белом доме назвали его продуктивным.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
В России заявили, что особый акцент во время разговора сделали на вопросах так называемого "украинского кризиса". Там отметили, что российские вооруженные силы якобы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Ушаков сообщил, что Путин подчеркнул "приверженность России к политико-дипломатическому пути урегулирования в Украине".