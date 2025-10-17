Вэнс считает, что в конце концов стороны договорятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джей Ди Вэнса Newsmax.

Как Вэнс оценивает успехи Украины и России в войне?

По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Украина и Россия не готовы к заключению мирного соглашения.

Как мы видим, стороны начали с очень разных позиций. Есть фундаментальное расхождение ожиданий в российско-украинской войне. Россияне думают, что их дела на поле боя лучше, чем на самом деле. Это усложнило достижение соглашения в последние месяцы, хотя прогресс есть,

– отметил он.

Впрочем, он добавил, что администрация Трампа продолжит дипломатические усилия, чтобы остановить войну. Он верит, что мира удастся в конце концов достичь.

О чем говорили Трамп и Путин?