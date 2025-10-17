Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія зараз не готові укласти мирну угоду, оскільки мають різні очікування у війні. Водночас, за його словами, росіяни хибно оцінюють свої успіхи на фронті.

Венс вважає, що врешті решт сторони домовляться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джей Ді Венса Newsmax.

Дивіться також Після розмови з Путіним Трамп почав говорити, що США самим потрібні Tomahawk

Як Венс оцінює успіхи України і Росії у війні?

На думку віцепрезидента США Джей Ді Венса, Україна і Росія не готові до укладання мирної угоди.

Як ми бачимо, сторони почали з дуже різних позицій. Є фундаментальна розбіжність очікувань у російсько-українській війні. Росіяни думають, що їхні справи на полі бою кращі, ніж насправді. Це ускладнило досягнення угоди останніми місяцями, хоча прогрес є,

– зазначив він.

Втім, він додав, що адміністрація Трампа продовжить дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну. Він вірить, що миру вдасться врешті-решт досягти.

Про що говорили Трамп і Путін?