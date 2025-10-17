Росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, – Венс
- Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія не готові укласти мирну угоду через різні очікування у війні.
- Венс зазначив, що росіяни переоцінюють свої успіхи на полі бою.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія зараз не готові укласти мирну угоду, оскільки мають різні очікування у війні. Водночас, за його словами, росіяни хибно оцінюють свої успіхи на фронті.
Венс вважає, що врешті решт сторони домовляться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джей Ді Венса Newsmax.
Як Венс оцінює успіхи України і Росії у війні?
На думку віцепрезидента США Джей Ді Венса, Україна і Росія не готові до укладання мирної угоди.
Як ми бачимо, сторони почали з дуже різних позицій. Є фундаментальна розбіжність очікувань у російсько-українській війні. Росіяни думають, що їхні справи на полі бою кращі, ніж насправді. Це ускладнило досягнення угоди останніми місяцями, хоча прогрес є,
– зазначив він.
Втім, він додав, що адміністрація Трампа продовжить дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну. Він вірить, що миру вдасться врешті-решт досягти.
Про що говорили Трамп і Путін?
Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня. У Білому домі назвали її продуктивною.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
У Росії заявили, що особливий акцент під час розмови зробили на питаннях так званої "української кризи". Там зазначили, що російські збройні сили нібито повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії бойового зіткнення. Ушаков повідомив, що Путін підкреслив "прихильність Росії до політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні".