Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о войне в Украине. Он заявил, что сейчас стороны не готовы к мирному соглашению, поскольку между ними существует слишком много нерешенных противоречий.

По мнению Вэнса, урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется "еще гораздо больше работы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Newsmax.

Что сказал Вэнс о войне в Украине?

Вице-президент США заявил, что россияне склонны думать, что они достигают лучших результатов на поле боя, чем есть на самом деле. И это, по словам Вэнса, усложнило достижение соглашения в последние несколько месяцев, несмотря на определенный прогресс.

Политик добавил, что как бы энергичная дипломатия Дональда Трампа не подталкивала людей подойти к решению, в конечном итоге обе стороны должны быть готовы заключить соглашение. Однако сейчас, несмотря на всю проведенную работу, россияне и украинцы просто не достигли той точки, когда могут заключить его.

Вэнс также отметил, что администрация Трампа обнаружила, что пошлины якобы имеют более эффективное влияние на Россию, чем санкции.

Пошлины оказались достаточно эффективным инструментом переговоров с Россией. Но санкции десятилетиями применяли в этом конкретном регионе мира и по всему миру, и я не думаю, что они действительно работают,

– объяснил вице-президент США.

Он признал, что этот процесс стал испытанием для терпения членов администрации, включая Трампа. Однако пока президент США продолжает работать над этим Вэнс считает, что американский лидер твердо уверен, что сможет заключить соглашение. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет.

Заявления Вэнса по войне в Украине: коротко о главном