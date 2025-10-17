Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про війну в Україні. Він заявив, що наразі сторони не готові до мирної угоди, оскільки між ними існує занадто багато нерозв'язаних суперечностей.

На думку Венса, врегулювання все ще можливе, але для цього буде потрібно "ще набагато більше роботи". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Newsmax.

Що сказав Венс про війну в Україні?

Віцепрезидент США заявив, що росіяни схильні думати, що вони досягають кращих результатів на полі бою, ніж є насправді. І це, за словами Венса, ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців, попри певний прогрес.

Політик додав, що хоч би як енергійна дипломатія Дональда Трампа підштовхувала людей підійти до рішення, в кінцевому підсумку обидві сторони повинні бути готові укласти угоду. Проте зараз, попри всю проведену роботу, росіяни та українці просто не досягли тієї точки, коли можуть укласти її.

Венс також зазначив, що адміністрація Трампа виявила, що мита нібито мають більш ефективний вплив на Росію, ніж санкції.

Мита виявилися досить ефективним інструментом переговорів із Росією. Але санкції десятиліттями застосовували в цьому конкретному регіоні світу і по всьому світу, і я не думаю, що вони дійсно працюють,

– пояснив віцепрезидент США.

Він визнав, що цей процес став випробуванням для терпіння членів адміністрації, включно з Трампом. Проте поки президент США продовжує працювати над цим Венс вважає, що американський лідер твердо впевнений, що зможе укласти угоду. Питання лише в тому, скільки часу це займе.

Заяви Венса щодо війни в Україні: коротко про головне