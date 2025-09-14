Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет военнослужащим стран НАТО находиться на территории страны. Это необходимо в рамках операции "Восточный страж".

Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши, передает 24 Канал.

Как войска НАТО усиливают Польшу?

В Бюро национальной безопасности Польши подчеркнули, что присутствие сил НАТО направлено на усиление обороноспособности Польши.

Инициатива "Восточная стража" была объявлена 12 сентября под эгидой НАТО для укрепления восточного фланга Европы. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил, что военная активность в рамках операции начнется "в ближайшие дни" и будет включать ресурсы союзников, в частности из Дании, Франции, Великобритании и Германии. По его словам, сухопутные войска будут развернуты в восьми странах, а операция при необходимости может быть расширена.

Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?