Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє військовослужбовцям країн НАТО перебувати на території країни. Це необхідно у межах операції "Східний вартовий".

Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі, передає 24 Канал.

Дивіться також НАТО провалило екзамен: чому Захід слабко відреагував на російські дрони над Польщею

Як війська НАТО посилюють Польщу?

У Бюро національної безпеки Польщі підкреслили, що присутність сил НАТО спрямована на підсилення обороноздатності Польщі.

Ініціатива "Східна варта" була оголошена 12 вересня під егідою НАТО для зміцнення східного флангу Європи. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте повідомив, що військова активність у рамках операції розпочнеться "найближчими днями" і включатиме ресурси союзників, зокрема з Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. За його словами, сухопутні війська будуть розгорнуті в восьми країнах, а операція за потреби може бути розширена.

Як НАТО реагує на атаку БпЛА по Польщі?