Россия хочет разместить 10 000 военных в Приднестровье, на границе с Одесской областью, – FT

Россия хочет разместить вблизи границы с Украиной, в оккупированном Приднестровье, 10 тысяч военных. Это может стать рычагом влияния и давления на Киев.

Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Financial Times.

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Что известно о намерениях России

Сейчас в Приднестровье находится незначительное количество российских военных, которые контролируют территорию в замороженном конфликте в течение 33 лет. Впрочем, Россия пока не может направить туда больше войск из-за отсутствия выхода к морю между Украиной и проевропейским правительством Молдовы.

Молдавский премьер сообщил Financial Times, что Россия вмешивается в предстоящие парламентские выборы в стране, которые пройдут в сентябре 2025 года, таким образом надеясь, что "более дружественное" будущее правительство позволит развернуть Москве на тех территориях больший контингент.

По его словам, Москва активно продвигает пропаганду в Интернете, платит деньги партиям и отдельным избирателям. На кампании влияния в Молдове в 2024 году, как рассказал премьер-министр, Россия уже потратила эквивалент 1% ВВП этой страны.

Вы можете себе представить, каким рычагом влияния и давления на Украину будет десятитысячное войско на ее юго-восточной границе. Этот контингент также будет находиться вблизи Румынии, которая является членом НАТО,

– заявил Дорин Речан.

Сейчас, согласно обнародованной информации, российский контингент в Приднестровье насчитывает около 1500 человек, большинство из них это местные жители, которые пошли на службу к оккупантам. Официальная цель, как отмечается, заключается в охране складов советского оружия.

Напомним, еще в феврале Владимир Зеленский сообщал, что Украина имеет точные данные о количестве российских военных в Приднестровье, которое в последнее время уменьшилось. Украинский президент говорил, что российские войска в Приднестровье охраняют склады с оружием.