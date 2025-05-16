США готовятся к переговорам о сокращении контингента в Европе
- США планируют начать переговоры с европейскими союзниками по сокращению военного присутствия в Европе в конце года.
- Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что решение еще не принято, а обсуждения состоятся после саммита НАТО в Гааге.
- Сокращение военного контингента является давним желанием США, которое президент Трамп решил реализовать упорядоченно.
Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками по сокращению количества американских войск в Европе позже в этом году. Сейчас этого Вашингтон не планирует делать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла США в НАТО Мэтью Уитакера, слова которого цитирует Reuters.
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Что говорят в США о сокращении военного присутствия в Европе
На вопрос, рассматривает ли администрация Дональда Трампа возможность вывода войск из Европы, Мэтью Уитакер отметил, что "ничего не решено".
Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (НАТО в Гааге в июне – 24 Канал), где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому,
– отметил американский посол.
Уитакер также отметил, что Соединенные Штаты обсудят с союзниками любые изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.
"Это более чем 30-летнее желание США (сократить численность войск в Европе – 24 Канал), президент Трамп просто сказал: достаточно, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядоченно, но мы не будем больше терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", – сказал дипломат.
Тем не менее посол США в НАТО сказал, что его страна останется в Альянсе, а также будет продолжать оставаться "большим другом и большим союзником" для других государств-членов блока.