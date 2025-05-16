США готовятся к переговорам о сокращении контингента в Европе

Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками по сокращению количества американских войск в Европе позже в этом году. Сейчас этого Вашингтон не планирует делать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла США в НАТО Мэтью Уитакера, слова которого цитирует Reuters.

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На вопрос, рассматривает ли администрация Дональда Трампа возможность вывода войск из Европы, Мэтью Уитакер отметил, что "ничего не решено".

Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (НАТО в Гааге в июне – 24 Канал), где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому,

– отметил американский посол.

Уитакер также отметил, что Соединенные Штаты обсудят с союзниками любые изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.

"Это более чем 30-летнее желание США (сократить численность войск в Европе – 24 Канал), президент Трамп просто сказал: достаточно, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядоченно, но мы не будем больше терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", – сказал дипломат.

Тем не менее посол США в НАТО сказал, что его страна останется в Альянсе, а также будет продолжать оставаться "большим другом и большим союзником" для других государств-членов блока.