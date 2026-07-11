В Варшаве построят мемориал польским жертвам в Украине, – Туск

В Польше и Украине 11 июля отмечают день памяти жертв Волынской трагедии. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости установить имена всех пострадавших.

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал Туск?

Премьер-министр выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв Волынской трагедии. Он подчеркнул необходимость установить виновных.

Также Туск сказал, что Польша должна похоронить погибших и помнить о каждой жертве. Он сообщил, что в Варшаве создадут стену памяти жертвам Волынской трагедии. На ней будет выгравировано имя каждого найденного и идентифицированного погибшего.

В то же время премьер подчеркнул, что память нельзя использовать как орудие ненависти. По его мнению, ответом на национализм не может быть еще больший национализм.

Память и правда должны помочь нам построить лучшее будущее, без ненависти и презрения. Европу мира и взаимного уважения. Европа, примирившаяся после Второй мировой войны, стала возможной благодаря правде и умению называть вещи своими именами,

– заявил Дональд Туск.

По его словам, каждое государство, желающее присоединиться к этому сообществу, должно быть готово к правде. Премьер-министр добавил, что Польша, Украина и Европа несут совместную ответственность за будущее своих детей и внуков.

Нам нужна солидарность перед лицом общих угроз, а солидарность основана на правде, памяти и надежде,

– сказал премьер.

Украинско-польские отношения

Президент Украины также прокомментировал годовщину поминовения жертв Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Украина прилагает усилия для честного установления фактов.

Также недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России выгодно обострение отношений между Украиной и Польшей. Политик подчеркнул, что российская агентура пытается разжечь польско-украинские страсти.