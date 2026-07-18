Мы готовы к диалогу, – Туск оценил шаги Зеленского по улучшению отношений с Польшей

Дональд Туск отреагировал на шаги Владимира Зеленского, направленные на улучшение украинско-польских отношений. Он заявил, что Польша готова к "серьезному и дружескому диалогу".

Об этом премьер-министр Польши сообщил в социальной сети X.

Что говорит Туск о решении Зеленского?

Польский премьер заявил, что с удовлетворением и надеждой воспринимает слова и решение украинского лидера относительно отношений между Украиной и Польшей.

По словам Туска, отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении и правде.

Мы готовы к серьезному и дружескому диалогу по вопросам, которые сегодня нас объединяют, и по тем, которые нас разделяют,

– добавил глава правительства Польши.

Ранее Зеленский анонсировал шаги, которые должны активизировать улучшение отношений с Польшей. В частности, они касаются вопроса Волынской трагедии. Украина откроет архивы СБУ и Службы внешней разведки, касающиеся событий XX века на Волыни.

Также, по словам президента, украинская сторона выдаст больше разрешений на поисковые и эксгумационные работы, а также обеспечит больше возможностей для их проведения. Кроме того, обсуждались возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.

Напомним, после скандала на фоне решения Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название "Героев УПА" Туск заявил, что ждет от Украины "первого шага".