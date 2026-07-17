Об этом написал глава государства в своем телеграм-канале.

Как будут урегулировать ситуацию с Польшей?

Зеленский подчеркнул, что всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении.

Он отметил, что Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и поблагодарил за это.

Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, а вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона,

– также добавил Зеленский.

Поэтому на совещании договорились сделать несколько ключевых шагов.

Во-первых, будут приняты решения в дипломатической сфере.

Во-вторых, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся событий ХХ века на Волыни.

В-третьих, будут приняты решения о выдаче дополнительного значительного количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы.

"Совместно с польской стороной мы должны обеспечить более широкие возможности для проведения таких работ", – добавил президент.

В-четвертых, на совещании обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.

В-пятых, договорились с руководителем Украинского института национальной памяти Александром Алферовым о расширении возможностей института. Он подготовит и представит системные предложения.

Прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности,

– добавил Зеленский.

К слову, премьер-министр Польши Туск заявил, что в Варшаве построят мемориал польским жертвам в Украине. Он подчеркнул необходимость установить виновных, а также имена всех пострадавших.