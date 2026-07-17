Об этом написал глава государства в своем телеграм-канале.
Как будут урегулировать ситуацию с Польшей?
Зеленский подчеркнул, что всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении.
Он отметил, что Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и поблагодарил за это.
Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, а вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона,
– также добавил Зеленский.
Поэтому на совещании договорились сделать несколько ключевых шагов.
Во-первых, будут приняты решения в дипломатической сфере.
Во-вторых, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся событий ХХ века на Волыни.
В-третьих, будут приняты решения о выдаче дополнительного значительного количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы.
"Совместно с польской стороной мы должны обеспечить более широкие возможности для проведения таких работ", – добавил президент.
В-четвертых, на совещании обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.
В-пятых, договорились с руководителем Украинского института национальной памяти Александром Алферовым о расширении возможностей института. Он подготовит и представит системные предложения.
Прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности,
– добавил Зеленский.
К слову, премьер-министр Польши Туск заявил, что в Варшаве построят мемориал польским жертвам в Украине. Он подчеркнул необходимость установить виновных, а также имена всех пострадавших.