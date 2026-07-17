Про це написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Як врегульовуватимуть ситуацію із Польщею?

Зеленський наголосив, що усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі.

Він зауважив, що Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і подякував за це.

Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону,

– також додав Зеленський.

Тож на нараді домовилися зробити кілька ключових речей.

По-перше, будуть рішення на дипломатичному напрямку.

По-друге, будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо подій ХХ століття на Волині.

По-третє, будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

"Разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт", – додав президент.

По-четверте, на нараді обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі.

По-п'яте, домовилися з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей інституту. Він підготує і представить системні пропозиції.

Прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам'яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності,

– додав Зеленський.

До слова, прем'єр Польщі Туск заявив, що у Варшаві побудують меморіал польським жертвам в Україні. Він підкреслював необхідність встановити винних, а також імена всіх постраждалих.