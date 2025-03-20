Чтобы взбодриться, смотрю на портрет Вэнса, – Маск ответил на насмешки Волза относительно акций Tesla

Демократ Тим Уолз заявил, что поднимает себе настроение глядя на ежедневное падение акций Tesla. Илон Маск ответил, что его настроение поднимает портрет Вэнса в Белом доме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х.

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Что известно об ответе Маска Уолзу

Так, губернатор штата Миннесота Тим Уолз во время выступления в Висконсине рассказал, что начал отслеживать цену акций Tesla, чтобы "немного взбодриться в течение дня".

На моем телефоне, я знаю, некоторые из вас это знают, есть такая штука на iPhone. У них есть то маленькое стандартное приложение. Я добавил к нему Tesla, чтобы немного взбодриться в течение дня. 225 и падает,

– сказал он.

Сам владелец компании не оставил это в стороне. В комментариях к видео Илон Маск заявил, что иногда, когда ему нужно немного мотивации, он "смотрит на портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в Белом доме и благодарит Бога".

Заметим, что Тим Уолз был кандидатом в вице-президенты США от Камалы Харрис, которая разгромно проиграла Дональду Трампу в 2024 году. Должность вице-президента вместо Уолза получил Джей Ди Вэнс.