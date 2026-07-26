"Еще рано": в Кремле отказались комментировать возможность воздушного перемирия

По данным СМИ, Украина и США обсуждали возможность прекращения огня в воздухе. Киев и Вашингтон планируют представить предложения Москве.

Однако в Кремле считают, что еще рано комментировать эти сообщения. Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистским СМИ.

Что сказали в Москве?

Ранее СМИ сообщали, что Украина якобы обращалась к президенту России с предложениями о прекращении огня. Однако Владимир Путин отверг их. Однако, некоторые чиновники считают, что давление на экономику России со стороны украинских дроновых и ракетных ударов может заставить российского диктатора изменить позицию.

Пресссекретарь Кремля сказал пропагандистским СМИ, что реакция России на любую инициативу о новых переговорах будет зависеть от того, отвечает ли она интересам Москвы.

Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они происходят. Это газетные сообщения и ничего больше. Поэтому комментировать их на этом этапе рано,

– заявил Песков.

Он отметил, что Кремлю нужно узнать больше о новых формулах переговоров. Песков подчеркнул, что Москва поддерживает каналы диалога с Вашингтоном и выразил надежду, что переговорщики Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву для продолжения диалога. О роли Украины в этих переговорах кремлевский чиновник не упомянул.

Что известно о возможных переговорах?

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предлагал Владимиру Путину заморозить войну в Украине. Он призвал Россию вернуться к мирным переговорам.

Также Владимир Зеленский во время интервью с Лорой Лумер заявил, что Украина готова к перемирию . Президент добавил, что американский лидер Дональд Трамп стал ему доверять.