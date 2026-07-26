Детали переговоров США и Украины раскрыл украинский источник в комментарии Reuters .

Какое предложение России готовят американцы и украинцы?

По словам собеседника издания, украинские и американские чиновники обсуждали предложение по взаимному прекращению воздушных атак. Его планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.

Источник также отметил, что Украина и раньше предлагала российскому диктатору Владимиру Путину перемирие в воздухе, однако тот отказывался.

В то же время, некоторые чиновники считают, что постоянные украинские удары дронами и ракетами по территории России, которые усиливают давление на ее экономику, могут заставить Путина изменить свою позицию.

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Напомним, что 22 июля Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу перспектив возобновления мирных переговоров с Россией.

После этого президент заявил, что в ближайшие дни украинские и американские чиновники могут встретиться в США.

24 июля в Киеве исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара и главком ВСУ Михаил Драпатый встретились с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Стороны обсудили разные аспекты противодействия России на поле боя.

Напомним, что 28 июля Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон. Украинский лидер примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также встретится с Дональдом Трампом.

К слову, администрация президента США Дональда Трампа призвала Киев не наносить удары по нероссийским судам в Черном море. Причиной стала атака, в ходе которой были повреждены четыре танкера, в том числе судно, зафрахтованное американской компанией Chevron. В США опасаются, что такие удары могут помешать поставке казахстанской нефти в Европу и нанести значительный ущерб американской компании.