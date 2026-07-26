Детали визита Зеленского в США рассказали представитель Белого дома и неназванный украинский чиновник. Об этом пишет ABC News.

Какие меры предусмотрены в рамках визита Зеленского в США?

28 июля президент Украины встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Кроме того, ожидается, что глава государства примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Зеленский и Грэм поддерживали близкие отношения. Грэм посещал Украину за несколько дней до своей смерти.

Напомним, что 22 июля Зеленский провел разговор с командой Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили, как активизировать дипломатические усилия по приближению мира.

К слову, 25 июля Владимир Зеленский сообщил, что Россия помогает Ирану воевать с США. Эту информацию он поручил украинской разведке передать американцам.

Установлено, что с начала июля Россия ведет спутниковое наблюдение за странами-партнерами США в Персидском заливе и американскими военными объектами в регионе. По словам политика, есть четкая связь между российскими спутниковыми снимками этих объектов и иранскими ударами по ним.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что доверяет словам президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина о том, что они не помогают Ирану "в больших масштабах".