Об этом сообщил президент Украины.

Новые детали разговора Украины и США

Глава государства описал разговор как "хороший и важный". Она касалась того, как активизировать дипломатию, чтобы приблизить мир, к которому готова Украина.

Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили,

– добавил Зеленский.

Президент поблагодарил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за личные усилия ради мира. Также выразил благодарность Дональду Трампу и американскому народу за поддержку.

Источники 24 Канала сообщали, что беседа была хорошей. Отмечается, что она длилась около получаса. За это время стороны обсудили новые предложения о том, как перезапустить дипломатию.