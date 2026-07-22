Об этом Суспильному сообщили источники в дипломатических кругах.

Что известно о возможном будущем визите Зеленского в США?

По данным издания, Владимир Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, автором закона о дополнительных санкциях в отношении России, скончавшимся 11 июля.

Собеседники Суспильного подчеркнули, что визит президента Украины в США будет включать участие в похоронах сенатора и двустороннюю встречу с Дональдом Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.

На данный момент, как отметили журналисты, окончательный план визита Зеленского с полным перечнем встреч и их участников, а также его продолжительность, еще не утверждены.

Источники Суспильного сообщают, что в случае, если президент Украины не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в настоящее время обсуждается, кто возглавит украинскую делегацию в США.

Напомним, в прошлый раз Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в Анкаре в рамках саммита НАТО. Тогда стало известно, что Украина получит лицензии на производство ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.