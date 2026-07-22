Про це Суспільному повідомили джерела у дипломатичних колах.
Що відомо про можливий майбутній візит Зеленського до США?
За даними видання, Володимир Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, автором закону про додаткові санкції щодо Росії, який помер 11 липня.
Співрозмовники Суспільного наголосили, що візит президента України до США передбачатиме участь у похороні сенатора та двосторонню зустріч із Дональдом Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією.
Наразі, як наголосили журналісти, остаточний план візиту Зеленського із повним переліком зустрічей та їх учасників, як і його тривалість, не фіналізований.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Джерела Суспільного повідомляють, що у випадку, якщо президент України не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюють, хто очолить українську делегацію у США.
Нагадаємо, минулого разу Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічалися в Анкарі на полях Саміту НАТО. Тоді стало відомо, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет PAC-3 до ЗРК Patriot.