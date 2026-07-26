Деталі візиту Зеленського до США розповіли представник Білого дому та неназваний український чиновник. Про це пише ABC News.

Які заходи передбачені у межах візиту Зеленського до США?

28 липня президент України зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Окрім того, очікується, що глава держави візьме участь у похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Зеленський і Грем підтримували близькі стосунки. Грем відвідував Україну за кілька днів до своєї смерті.

Нагадаємо, що 22 липня Зеленський провів розмову з командою Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили, як активізувати дипломатичні зусилля для наближення миру.

До слова, що 25 липня Володимир Зеленський повідомив, що Росія допомагає Ірану воювати зі США. Цю інформацію він доручив українській розвідці передати американцям.

Встановлено, що з початку липня Росія веде супутникове спостереження за країнами-партнерами США в Перській затоці та американськими військовими об'єктами в регіоні.

За словами політика, існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками цих об'єктів та іранськими ударами по них.

Раніше Дональд Трамп заяляв, що довіряє словам президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що вони не допомагають Ірану "у значних масштабах".