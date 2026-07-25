Про це 25 липня повідомив президент України у вечірньому відеозверненні.

Як Росія допомагає Ірану?

Українська розвідка готується передати партнерам інформацію про нову підтримку іранського режиму Росією.

За словами Зеленського, з початку липня Україна фіксує активну супутникову зйомку Росією території країн Перської затоки. Йдеться про зйомку розташованих там американських військових об'єктів. Надалі ці матеріали опиняються в Ірану.

І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди,

– пояснив глава держави.