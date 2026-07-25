У п'ятницю, 24 липня, Іран вдарив по союзникам США. Тим часом Саудівська Аравія атакувала Ємен, а хусити завдали ударів у відповідь. Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про нові бойові дії на Близькому Сході?

У п'ятницю США завдали ракетних ударів по цілях на території Ірану після того, як Дональд Трамп пообіцяв Тегерану та його союзникам-хуситам у Ємені "масштабне військове покарання" за розширення війни на Близькому Сході.

Центральне командування США заявило, що під удар потрапили іранські військові командні центри, мережі зв'язку, склади безпілотників, об'єкти берегового спостереження та морська військова інфраструктура.

Іранський державний мовник IRIB повідомляло про вибухи в містах Хондаб, Хорремабад, Конарак і Джаск.

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Водночас у відповідь іранські збройні сили завдали серії ударів по американських військових базах у сусідніх арабських країнах, зокрема у Бахрейні, Йорданії, Кувейті та Іраку.

У північному іракському місті Ербіль, де розміщується контингент американських військових радників, збили 5 безпілотників із вибухівкою. У місті пролунала серія вибухів, а поблизу аеропорту, де базуються американські військові, було видно стовпи чорного диму.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що атакував американську базу Удейрі в Кувейті, знищивши три склади боєприпасів і матеріального забезпечення.

Також він стверджує, що завдав удару по спостережній вежі П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

Збройні сили Йорданії повідомили, що перехопили сім ракет і шість безпілотників, запущених Іраном. Ані руйнувань, ані постраждалих немає.

Як у війну включилися хусити?

Саудівське агентство SABA повідомило, що Саудівська Аравія завдала серії авіаударів по об'єктах зв'язку в єменському місті Ходейда та на острові Камаран у Червоному морі. За даними Al Arabiya, у Ходейді також пролунали вибухи на складах зі зброєю.

Джерело в службах безпеки Ємену повідомило AFP, що серед цілей Саудівської Аравії були військово-морська база в порту Ходейда та військовий табір на острові Камаран.

Удари відбулися після того, як хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та атакували два її судна цього тижня.

25 липня хусити пообіцяли помститися Саудівській Аравії. Попередньо, вони вдарили по саудівському місту Джизан. За їхніми словами, було уражено стратегічні об'єкти. Зафіксовано низку пожеж.

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Нагадаємо, що 12 липня Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення бойових дій проти Україну.

Протягом останніх 13 днів США завдавали по Ірану авіаударів. Тегеран у свою чергу продовжував атакувати цивільні судна в Ормузькій протоці, а також бити по союзниках американців.