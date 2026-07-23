Про це повідомляє Axios.

Чи завдадуть США нових ударів по Ірану?

Трамп визнав, що такий крок матиме наслідки, однак наголосив, що остаточного рішення він поки не ухвалив.

Двоє американських посадовців також підтвердили, що рішення ще не ухвалене, а нових наказів військовим не надходило.

Я розглядаю можливість масованої атаки. Масштабнішої, ніж будь-коли раніше. Я близький до прийняття рішення. Ми повністю готові до цього,

– сказав Трамп.

Як зазначають у Axios, поточна ескалація вже призвела до того, що ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель. Водночас повернення до повномасштабної війни є вкрай непопулярним серед американців.

Президент США також прокоментував можливу участь Ізраїлю у новій операції проти Ірану.

Ізраїль приєднається за дві хвилини, якщо я їх про це попрошу,

– сказав Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати здатні діяти самостійно.

Водночас Трамп зазначив, що участь Ізраїлю матиме "наслідки", натякнувши на можливу відповідь Ірану на ізраїльській території.

За словами президента США, іранська сторона "хоче вести переговори", але наразі не готова укласти угоду.

Вони ще не зазнали достатньо болю,

– сказав він.

Нагадаємо, протягом останніх 12 днів США посилювали удари, намагаючись припинити атаки Ірану на комерційні судна в Ормузькій протоці. Втім, Іран поки не демонструє готовності змінити свою політику й також нарощує атаки в регіоні.

Зокрема, підтримувані Іраном єменські хусити почали атакувати саудівські судна в Червоному морі.