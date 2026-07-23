Об этом сообщает Axios.

Нанесут ли США новые удары по Ирану?

Трамп признал, что такой шаг будет иметь последствия, однако подчеркнул, что окончательного решения он пока не принял.

Два американских чиновника также подтвердили, что решение еще не принято, а новых приказов военным не поступало.

Я рассматриваю возможность массированной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому,

– сказал Трамп.

Как отмечают в Axios, текущая эскалация уже привела к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. В то же время возвращение к полномасштабной войне крайне непопулярно среди американцев.

Президент США также прокомментировал возможное участие Израиля в новой операции против Ирана.

Израиль присоединится через две минуты, если я их об этом попрошу,

– сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты способны действовать самостоятельно.

В то же время Трамп отметил, что участие Израиля будет иметь "последствия", намекнув на возможный ответ Ирана на израильской территории.

По словам президента США, иранская сторона "хочет вести переговоры", но пока не готова заключить соглашение.

Они еще не испытали достаточно боли,

– сказал он.

Напомним, в течение последних 12 дней США усиливали удары, пытаясь прекратить атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Впрочем, Иран пока не демонстрирует готовности изменить свою политику и также наращивает атаки в регионе.

В частности, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали проводить атаки против саудовских судов в Красном море.