Деталі переговорів США та України розкрило українське джерело у коментарі Reuters.

Яку пропозицію Росії готують американці і українці?

За словами співрозмовника видання, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо взаємного припинення повітряних атак. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив.

Джерело також зазначило, що Україна й раніше пропонувала російському диктатору Володимиру Путіну перемир'я у повітрі, однак той відмовлявся.

Водночас деякі посадовці вважають, що постійні українські удари дронами та ракетами по території Росії, які посилюють тиск на її економіку, можуть змусити Путіна змінити свою позицію.

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Нагадаємо, що 22 липня Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів із Росією.

Після цього президент заявив, що найближчими днями українські та американські посадовці можуть зустрітися у США.

24 липня в Києві виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара та головком ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з послом США при НАТО Метью Вітакером. Сторони обговорили різні аспекти протидії Росії на полі бою.

Нагадаємо, що 28 липня Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон. Український лідер візьме участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, а також матиме зустріч з Дональдом Трампом.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Київ не завдавати ударів по неросійських суднах у Чорному морі. Причиною стала атака, під час якої було пошкоджено чотири танкери, зокрема судно, зафрахтоване американської компанією Chevron. У США побоюються, що такі удари можуть завадити постачанню казахстанської нафти до Європи та завдати значних збитків американській компанії.