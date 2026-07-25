Про таке повідомив The Wall Street Journal.

До чого США закликають Україну?

Гендиректор американської нафтової компанії Chevron Майк Вірт звернувся до представників Білого дому та обговорив як захистити бізнес в Казахстані від наслідків війни Росії з Україною.

Як повідомляється, до такої розмови призвела атака українських безпілотників у районі Новоросійська, під час якої були пошкоджені чотири танкери, зокрема судно, зафрахтоване Chevron.

Річ у тім, що Новоросійськ є кінцевим пунктом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Він на 15% належить Chevron і забезпечує близько 2% світових поставок нафти. Через обмеження відвантаження Казахстану уже доводиться скорочувати видобуток.

Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергоносіїв з Казахстану на європейські ринки, який слугує альтернативою російським ресурсам,

– сказав американський чиновник.

А отже для Chevron робота КТК має стратегічні значення. Компанії належить 50% акцій родовища Тенгіз, яке забезпечує близько 12% її світового видобутку, а це до 1 мільйона барелів нафти щодоби. Цьогоріч проєкт мав принести близько 6 мільярдів доларів вільного грошового потоку.

До того ж Chevron нещодавно інвестувала близько 48 мільярдів доларів у розширення родовища, тому не хотіли б зупиняти експорт через ризик величезних збитків.

За оцінками аналітиків, якщо атаки України проти експорту через Новоросійськ триватимуть, Chevron скоріше буде змушений скоротити видобуток на Тенгізі, бо порт не має достатніх потужностей для зберігання нафти.

Водночас аналітик Пол Ченг припускає, що через опір американців Україна може зосередитись на інших, менш політично чутливих цілях.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем продовжують операцію "МоЛоЧКа" зі знищення "тіньового флоту" Росії. З 6 по 22 липня в акваторіях Чорного та Азовського морів дрони уразили 196 суден.