Об этом сообщил The Wall Street Journal.

К чему США призывают Украину?

Гендиректор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт обратился к представителям Белого дома и обсудил, как защитить бизнес в Казахстане от последствий войны России с Украиной.

Как сообщается, к такому разговору привела атака украинских беспилотников в районе Новороссийска, во время которой были повреждены четыре танкера, в том числе судно, зафрахтованное Chevron.

Дело в том, что Новороссийск является конечным пунктом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он на 15% принадлежит Chevron и обеспечивает около 2% мировых поставок нефти. Из-за ограничения отгрузки Казахстану уже приходится сокращать добычу.

Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал снабжения энергоносителей из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой российским ресурсам,

– сказал американский чиновник.

А значит, для Chevron работа КТК имеет стратегические значения. Компании принадлежит 50% акций месторождения Тенгиз, обеспечивающего около 12% ее мировой добычи, а это до 1 миллиона баррелей нефти в сутки. В этом году проект должен принести около 6 миллиардов долларов свободного денежного потока.

К тому же Chevron недавно инвестировала около 48 миллиардов долларов в расширение месторождения, поэтому не хотели бы останавливать экспорт из-за риска огромного ущерба.

По оценкам аналитиков, если атаки Украины против экспорта через Новороссийск будут продолжаться, Chevron скорее будет вынужден сократить добычу на Тенгизе, потому что у порта нет достаточных мощностей для хранения нефти.

В то же время аналитик Пол Ченг предполагает, что из-за сопротивления американцев Украина может сосредоточиться на других, менее политически чувствительных целях.

Напомним, Силы беспилотных систем продолжают операцию "МоЛоЧКа" по уничтожению "теневого флота" России. С 6 по 22 июля в акваториях Черного и Азовского морей дроны поразили 196 судов.