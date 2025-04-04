"Нет ничего неизбежного": генерал НАТО ответил, может ли Украина проиграть в войне

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина не обречена на поражение в войне с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерала во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил

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Возможно ли поражение Украины в войне

Во время выступления у Кристофера Каволи спросили, обречены ли украинцы на поражение. В ответ генерал НАТО сказал, что этот вопрос "является достаточно важным".

В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции,

– объяснил Каволи.

В то же время, по его словам, сейчас "трудно представить себе большое украинское наступление", которое очистит "каждый квадратный дюйм" территории Украины от российской оккупации.

Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным,

– подчеркнул генерал НАТО.

К слову, во время выступления в Сенате Кристофер Каволи также заявил, что Украине, удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от российского вторжения. По его словам, это стало возможным, в частности, благодаря снижению мобилизационного возраста.