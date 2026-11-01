"Уничтожим за 10 минут": Трамп намекнул на удары по двом объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон рассматривает планы нанесения атак на две цели в Иране. Он заверил, что американские войска способны справиться с этими объектами всего за 10 минут.

Во время общения с журналистами американский лидер ответил на вопрос о временных рамках переговоров при посредничестве Катара. Как следует из видео с выступлением политика, опубликованного в соцсети X, Вашингтон пока вообще не спешит возобновлять диалог с Тегераном.

Какие цели в Иране могут атаковать США

Комментируя текущую ситуацию, глава Белого дома подчеркнул существенное ослабление вражеского потенциала.

По его словам, Соединенные Штаты уже нейтрализовали иранский военно-морской флот, авиацию, средства противовоздушной обороны, львиную долю техники, производственных мощностей и ядерной программы.

Нам еще нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем это сделать за 10 минут. Вы, пожалуй, могли бы обратить внимание на гору Пикакс – и с ней нужно разобраться. Мы можем это сделать очень быстро,

– отметил Дональд Трамп.

Под горой Пикакс подразумевается возвышенность Коланг-Газ Ла, где, по предположениям, расположен скрытый ядерный комплекс Тегерана.

Американский лидер в очередной раз повторил, что Иран никогда не получит доступа к ядерному оружию, и обвинил иранскую сторону в регулярном срыве договоренностей.

Напомним, по данным СМИ, США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении интенсивных боевых действий против Ирана после выборов 3 ноября. Американские военные готовятся к возможной операции, перебрасывают в регион системы Patriot, пополняют запасы боеприпасов и приводят авиацию в боевую готовность.

В случае нового приказа США могут нанести удары по военным объектам, базам и энергетической инфраструктуре Ирана.