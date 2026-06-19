Зеленский привлек к оказанию давления на Путина президента еще одной страны, – СМИ

Украина продолжает искать дипломатические пути для диалога с Россией. Так, Зеленский обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Сильве с просьбой содействовать возобновлению переговорного процесса по прекращению войны.

Об этом сообщает ICL Notícias.

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Издание сообщает, что идея заключается в том, чтобы президент Бразилии провел телефонные переговоры как с Владимиром Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Киев рассчитывает, что президент Бразилии сможет склонить Путина к участию в переговорах и организации прямой встречи с украинскими представителями и посредниками.

Правительство Бразилии, по данным издания, рассматривает этот запрос как следствие отсутствия у Киева эффективных каналов связи с Москвой.

Кроме того, СМИ напомнило, что в прошлом году аналогичное обращение уже поступало российской стороне через бразильский МИД, однако никакого практического результата это не дало.

К слову, 19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к переговорам с российским руководством, несмотря на то, что он "безумец".