Дональд Трамп впервые за время войны раскритиковал предыдущего главу Белого дома Джо Байдена за то, что его администрация не позволяла бить Украине американским оружием вглубь России. По мнению нынешнего американского лидера, таким образом невозможно выиграть войну.

Что написал Трамп относительно ударов оружием США по России?

Дональд Трамп отметил, что войну невозможно выиграть, не атакуя страну-захватчика.

Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же самое касается Украины и России,

– написал президент США.

По словам Трампа, его предшественник Джо Байден не позволил Украине отбиваться, а только защищаться. И это плохо сработало.

После этого глава Белого дома в очередной раз повторил, что война России против Украины "никогда бы не началась, если бы я был президентом".

В то же время в конце сообщения Дональд Трамп заинтриговал, подчеркнув, что "интересные времена впереди".



После этого в Truth Social Дональд Трамп опубликовал сообщение с двумя фото: первый снимок – с его встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, а второй – так называемые кухонные дебаты между тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым в 1959 году.

Очевидно Трамп сравнил свой разговор с Путиным по напряжению и эмоциональности с тем, как разговаривали Никсон и Хрущев.



