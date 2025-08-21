Дональд Трамп уперше за час війни розкритикував попереднього главу Білого дому Джо Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю вглиб Росії. На думку нинішнього американського лідера, таким чином неможливо виграти війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Що написав Трамп щодо ударів зброєю США по Росії?

Дональд Трамп наголосив, що війну неможливо виграти, не атакуючи країну-загарбника.

Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії,

– написав президент США.

За словами Трампа, його попередник Джо Байден не дозволив Україні відбиватися, а лише захищатися. І це погано спрацювало.

Після цього глава Білого дому вчергове повторив, що війна Росії проти України "ніколи б не почалася, якби я був президентом".

Водночас наприкінці допису Дональд Трамп заінтригував, наголосивши, що "цікаві часи попереду".



Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена, що той не дозволяв Україні бити по Росії ракетами США / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Після цього у Truth Social Дональд Трамп опублікував допис з двома фото: перший знімок – з його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, а другий – так звані кухонні дебати між тодішнім віцепрезидентом США Річардом Ніксоном і головою Ради Міністрів СРСР Микитою Хрущовим у 1959 році.

Вочевидь Трамп порівняв свою розмову з Путіним за напруженням та емоційністю з тим, як розмовляли Ніксон та Хрущов.



Трамп порівняв свою розмову з Путіним з кухонними дебатами Ніксона та Хрущова / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Що відомо про кухонні дебати Хрущова та Ніксона?



1959 року на Американській національній виставці в московському парку "Сокільники" прямо біля стенда зразкової кухні відбулася імпровізована суперечка між віцепрезидентом США Річардом Ніксоном та керівником СРСР Микитою Хрущовим про "переваги" капіталізму та комунізму. Ніксон використовував американську побутову техніку як символ споживчих досягнень Заходу.



Ці дебати відбувалися на тлі протистояння світових політичних систем між запуском супутника в 1957 році та карибською кризою 1962 року. Більшість американців вважало, що Ніксон виграв дебати, це збільшило його популярність в країні.



Дебати були зафіксовані на кольоровій відеоплівці, а фото з цієї зустрічі стало символом "холодної війни побутовою мовою".



Чи дозволяли США бити своїми ракетами по Росії?