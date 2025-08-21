"Попереду цікаві часи": Трамп наїхав на Байдена за заборону бити зброєю США углиб Росії
- Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена за заборону Україні використовувати американську зброю для ударів углиб Росії, вважаючи, що це унеможливлює перемогу у війні.
- Трамп знову наголосив, що "війна Росії проти України не почалася б, якби я був президентом", і натякнув на "цікаві часи" попереду.
- У своєму дописі в Truth Social Трамп також порівняв свою зустріч з Путіним з історичними дебатами між Ніксоном і Хрущовим.
Дональд Трамп уперше за час війни розкритикував попереднього главу Білого дому Джо Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю вглиб Росії. На думку нинішнього американського лідера, таким чином неможливо виграти війну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Що написав Трамп щодо ударів зброєю США по Росії?
Дональд Трамп наголосив, що війну неможливо виграти, не атакуючи країну-загарбника.
Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії,
– написав президент США.
За словами Трампа, його попередник Джо Байден не дозволив Україні відбиватися, а лише захищатися. І це погано спрацювало.
Після цього глава Білого дому вчергове повторив, що війна Росії проти України "ніколи б не почалася, якби я був президентом".
Водночас наприкінці допису Дональд Трамп заінтригував, наголосивши, що "цікаві часи попереду".
Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена, що той не дозволяв Україні бити по Росії ракетами США / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social
Після цього у Truth Social Дональд Трамп опублікував допис з двома фото: перший знімок – з його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, а другий – так звані кухонні дебати між тодішнім віцепрезидентом США Річардом Ніксоном і головою Ради Міністрів СРСР Микитою Хрущовим у 1959 році.
Вочевидь Трамп порівняв свою розмову з Путіним за напруженням та емоційністю з тим, як розмовляли Ніксон та Хрущов.
Трамп порівняв свою розмову з Путіним з кухонними дебатами Ніксона та Хрущова / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social
Що відомо про кухонні дебати Хрущова та Ніксона?
1959 року на Американській національній виставці в московському парку "Сокільники" прямо біля стенда зразкової кухні відбулася імпровізована суперечка між віцепрезидентом США Річардом Ніксоном та керівником СРСР Микитою Хрущовим про "переваги" капіталізму та комунізму. Ніксон використовував американську побутову техніку як символ споживчих досягнень Заходу.
Ці дебати відбувалися на тлі протистояння світових політичних систем між запуском супутника в 1957 році та карибською кризою 1962 року. Більшість американців вважало, що Ніксон виграв дебати, це збільшило його популярність в країні.
Дебати були зафіксовані на кольоровій відеоплівці, а фото з цієї зустрічі стало символом "холодної війни побутовою мовою".
Чи дозволяли США бити своїми ракетами по Росії?
Адміністрація Джо Байдена тривалий час утримувала заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Спершу це було повністю заборонено, але після наступу російських загарбників на прикордоння Харківщини у травні 2024 року США дозволили застосовувати озброєння лише в прикордонних районах.
У листопаді 2024 року Держдепартамент США підтвердив, що Білий дім зняв заборону на удари ATACMS по Росії. Але ракети, які Україна отримала від США в межах військової допомоги, має максимальний радіус дії до 306 кілометрів.
У липні 2025 року видання Financial Times писало, що Дональд Трамп під час розмови з президентом Володимиром Зеленським нібито висловив підтримку ударам углиб території Росії. Він назвав це способом "змусити росіян відчути біль" і підштовхнути Москву до переговорів. Водночас публічно Трамп наголосив, що удари по Москві Україна здійснювати не повинна.