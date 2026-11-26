31 октября 2026 года алжирские военные вошли в Нигер, сопровождая колонну из 50 бензовозов в регион Агадес. Это беспрецедентный шаг для Алжира, ведь впервые с 1973 года его войска участвуют в военной операции за рубежом. Показательно, что решить проблему помог не Россия и не ее "Африканский корпус", действующий в Нигере, а Алжир.

Как сообщили в Главном управлении разведки, колонна прибыла в северный регион страны под совместной охраной нигерских и алжирских военных для преодоления катастрофического дефицита топлива.

Почему в Нигере разразился топливный кризис?

Хотя это африканское государство самостоятельно добывает нефть, его единственный нефтеперерабатывающий завод не способен покрыть внутренний спрос. Ситуация значительно ухудшилась после того, как Абуджа отменила топливные субсидии в соседней Нигерии. Из-за этого поставки контрабандного бензина, которые годами поддерживали Нигер, практически прекратились.

Для страны, территория которой преимущественно расположена в пустыне Сахара, топливо – это вопрос выживания. От него напрямую зависит выработка электроэнергии и вся внутренняя логистика: доставка питьевой воды, продуктов питания и медикаментов.

Беспомощность российского контингента

Несмотря на то, что на территории Нигера в настоящее время развернут и действует подконтрольный Кремлю "Африканский корпус", Россия оказалась неспособной обеспечить своего партнера стратегическим ресурсом. В результате ключевую роль в стабилизации ситуации пришлось взять на себя Алжиру, который впервые за более чем полвека согласился направить собственные вооруженные силы за пределы своих границ.

Алжир заинтересован в том, чтобы защитить совместные с Нигером энергетические проекты. Речь идет прежде всего о нефтяном блоке Кафра и Транссахарском газопроводе, который должен пролегать от нигерийских газовых месторождений через территорию Нигера, Нигера и Алжира вплоть до Средиземного моря, чтобы экспортировать природный газ на рынок Европы.

Почему Нигер не просит помощи у России?

В 2023 году в Нигере произошел военный переворот, после чего Франция, которая имела значительное влияние, свернула свое присутствие. Хунта, пришедшая к власти, рассчитывала на новых "партнеров" – россиян. Сейчас там дислоцирован "Африканский корпус" на одной из местных авиабаз, которую в 2026 году уже дважды штурмовали.

В конце января базу атаковали боевики "Исламского государства", в результате чего в ангаре сгорел самолет. А в конце августа против властей в Нигере восстали собственные солдаты. Тогда они несколько часов удерживали российских военных в заложниках.

Похоже, из-за сомнительной эффективности российского контингента власти Нигера пытаются балансировать свои военные союзы. Между тем Алжир может серьезно беспокоить российское присутствие в соседнем Нигере и попытки Кремля посягнуть на статус ключевого внешнего игрока в сфере безопасности в регионе,

– отметили в ГУР.

Фактически на уровне стратегической безопасности власти Нигера уже полагаются на Алжир, а россияне теряют свое влияние.