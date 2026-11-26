Як повідомили в Головному управлінні розвідки, колона прибула до північного регіону держави під спільною охороною нігерських та алжирських військових для подолання катастрофічного дефіциту ресурсу.

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Чому в Нігері спалахнула паливна криза?

Хоча ця африканська держава самостійно видобуває нафту, її єдиний нафтопереробний завод не здатний покрити внутрішній попит. Ситуація значно погіршилася після того, як Абуджа скасувала паливні субсидії в сусідній Нігерії. Через це постачання контрабандного бензину, яке роками підтримувало Нігер, практично зупинилося.

Для країни, чия територія переважно розташована в пустелі Сахара, пальне є питанням виживання. Від нього безпосередньо залежить генерація електроенергії та вся внутрішня логістика: підвезення питної води, продуктів харчування й медикаментів.

Безпорадність російського контингенту

Попри те, що на території Нігеру наразі розгорнутий і діє підконтрольний Кремлю "Африканський корпус", Росія виявилася нездатною забезпечити свого партнера стратегічним ресурсом. У результаті ключову роль у стабілізації ситуації довелося взяти на себе Алжиру, який уперше за понад пів століття погодився спрямувати власні військові сили за межі кордонів.

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Алжир зацікавлений в тому, аби захистити спільні з Нігером енергетичні проєкти. Йдеться насамперед про нафтовий блок Кафра та Транссахарський газогін, який має пролягати від нігерійських газових родовищ через територію Нігерії, Нігеру та Алжиру аж до Середземного моря, аби експортувати природний газ на ринок Європи.

Чому Нігер не просить допомоги в Росії?

У 2023 році в Нігері стався військовий переворот, після чого Франція, яка мала значний вплив, згорнула свою присутність. Хунта, яка взяла владу, розраховувала на нових "партнерів" – росіян. Зараз там розташований "Африканський корпус" на одній з місцевих авіабаз, яку в 2026 році вже двічі штурмували.

Наприкінці січня базу атакували бойовики "Ісламської держави", внаслідок чого в ангарі згорів літак. А наприкінці серпня проти влади в Нігері повстали власні солдати. Тоді вони кілька годин тримали російських військових в заручниках.

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Схоже, через сумнівну ефективність російського контингенту влада Нігеру намагається балансувати свої військові союзи. Тим часом Алжир може серйозно непокоїти російська присутність у сусідньому Нігері та спроби Кремля зазіхнути на статус ключового зовнішнього гравця у сфері безпеки в регіоні– зазначили в ГУР.

Фактично на рівні стратегічної безпеки влада у Нігері вже покладається на Алжир, а росіяни втрачають свій вплив.