Дональд Трамп дал свою оценку встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Президент США оценил саммит на "10 из 10".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова корреспондента Fox News, которые цитирует Clash Report.

Как Трамп оценил встречу с Путиным на Аляске?

Президент оценивает эту встречу на 10 по десятибалльной шкале,

– заявил медийщик в эфире Fox News со ссылкой на Шона Хеннити, который взял у Трампа интервью после встречи.

Американский журналист передал оценку Трампа относительно встречи с Путиным / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

Американский журналист Шон Хеннити пообщался с Дональдом Трампом после его саммита с Путиным на Аляске 15 августа. Именно ему глава Белого дома и озвучил свою оценку относительно этих переговоров.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп дал интервью Хеннити, и впоследствии оно вышло в эфир.

К слову, Дональд Трамп на пресс-конференции отметил, что имел "очень продуктивную встречу" с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, во время саммита было согласовано большинство тем, но главный вопрос все же не удалось решить.

Также Дональд Трамп отметил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос обмена территориями. По мнению американского лидера, Украина и Россия уже достаточно близки мирного соглашения, и теперь Киев должен согласиться на него.