Боятся иностранных разведслужб: как команда Ким Чен Ына убрала его следы после встречи с Путиным
- Команда Ким Чен Ына после его встречи с Путиным 3 сентября тщательно уничтожила следы пребывания политика в комнате, протерев кресло, журнальный столик и убрав стакан.
- Эксперты говорят, что такие меры являются стандартным протоколом, чтобы избежать получения биологических образцов иностранными разведывательными службами.
В среду, 3 сентября, после посещения военного парада в Пекине, Ким Чен Ын и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Журналисты обратили внимание на странные действия команды северокорейского диктатора.
Работники убрали все возможные следы его пребывания в комнате. Соответствующее видео опубликовали российские корреспонденты, а детали объяснили в Reuters, передает 24 Канал.
Зачем убирали за Ким Чен Ыном?
Переговоры лидеров России и КНДР продолжались более 2 часов. После диктаторы были якобы "очень довольны" и пошли пить чай в более непринужденной обстановке.
В то же время северокорейские сотрудники занялись уборкой. Они тщательно вытерли предметы, к которым прикасался Ким – спинку и подлокотники кресла, а также журнальный столик рядом. Даже забрали стакан.
Работники уничтожили следы присутствия Кима: смотрите видео
Японская газета Nikkei со ссылкой на южнокорейские и японские разведывательные службы сообщила, что Ким также уже традиционно взял с собой в путешествие собственный туалет.
По словам эксперта по вопросам руководства КНДР американского Stimson Center Майкла Мэддена, такие меры являются стандартным протоколом еще со времен предшественника Кима – его отца Ким Чен Ира.
Специальный туалет и мусорные пакеты для отходов и окурков нужны для того, чтобы иностранные разведывательные службы, даже дружественные, не получили образцы и не провели их анализ,
– сказал Мэдден.
Речь, в частности, о волосах и кожных покровах, исследование которых может "дать представление о медицинских проблемах".
Визит Путина и Кима в Китай: главные новости
- После военного парада в Пекине Дональд Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в заговоре против США. На это отреагировали в Кремле – по словам Юрия Ушакова, американский президент сделал это заявление "опять-таки не без иронии". К тому же никто из трех лидеров якобы и не думал о заговорах.
- На торжествах Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсуждали возможность бессмертия, упоминая о развитии биотехнологий для продления жизни.
- По словам аналитиков CNN, если это большое собрание авторитарных лидеров – противников США и бывших союзников – было задумано как личное оскорбление Трампа, то оно "сработало идеально".