У середу, 3 вересня, після відвідування військового параду в Пекіні, Кім Чен Ин та Володимир Путін провели двосторонню зустріч. Журналісти звернули увагу на дивні дії команди північнокорейського диктатора.

Працівники прибрали усі можливі сліди його перебування в кімнаті. Відповідне відео опублікували російські кореспонденти, а деталі пояснили в Reuters, передає 24 Канал.

Дивіться також Як і де режим Кім Чен Ина заробляє на балістичні ракети та зброю масового знищення

Навіщо прибирали за Кім Чен Ином?

Переговори лідерів Росії на КНДР тривали понад 2 години. Опісля диктатори були нібито "дуже задоволені" й пішли пити чай у більш невимушених умовах.

Водночас північнокорейські співробітники зайнялися прибиранням. Вони ретельно витерли предмети, до яких торкався Кім – спинку та підлокітники крісла, а також журнальний столик поруч. Навіть забрали склянку.

Працівники знищили сліди присутності Кіма: дивіться відео

Японська газета Nikkei з посиланням на південнокорейські та японські розвідувальні служби повідомила, що Кім також уже традиційно взяв із собою в подорож власний туалет.

За словами експерта з питань керівництва КНДР американського Stimson Center Майкла Меддена, такі заходи є стандартним протоколом ще з часів попередника Кіма – його батька Кім Чен Іра.

Спеціальний туалет і сміттєві пакети для відходів і недопалків потрібні для того, щоб іноземні розвідувальні служби, навіть дружні, не отримали зразки й не провели їх аналіз,

– сказав Медден.

Йдеться, зокрема, про волосся та шкірні покриви, дослідження яких може "дати уявлення про медичні проблеми".

Візит Путіна і Кіма до Китаю: головні новини