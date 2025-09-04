Бояться іноземних розвідслужб: команда Кім Чен Ина прибрала його сліди після зустрічі з Путіним
- Команда Кім Чен Ина після його зустрічі з Путіним 3 вересня ретельно знищила сліди перебування політика в кімнаті, протерши крісло, журнальний столик та прибравши склянку.
- Експерти кажуть, що такі заходи є стандартним протоколом, аби уникнути отримання біологічних зразків іноземними розвідувальними службами.
У середу, 3 вересня, після відвідування військового параду в Пекіні, Кім Чен Ин та Володимир Путін провели двосторонню зустріч. Журналісти звернули увагу на дивні дії команди північнокорейського диктатора.
Працівники прибрали усі можливі сліди його перебування в кімнаті. Відповідне відео опублікували російські кореспонденти, а деталі пояснили в Reuters, передає 24 Канал.
Навіщо прибирали за Кім Чен Ином?
Переговори лідерів Росії на КНДР тривали понад 2 години. Опісля диктатори були нібито "дуже задоволені" й пішли пити чай у більш невимушених умовах.
Водночас північнокорейські співробітники зайнялися прибиранням. Вони ретельно витерли предмети, до яких торкався Кім – спинку та підлокітники крісла, а також журнальний столик поруч. Навіть забрали склянку.
Працівники знищили сліди присутності Кіма: дивіться відео
Японська газета Nikkei з посиланням на південнокорейські та японські розвідувальні служби повідомила, що Кім також уже традиційно взяв із собою в подорож власний туалет.
За словами експерта з питань керівництва КНДР американського Stimson Center Майкла Меддена, такі заходи є стандартним протоколом ще з часів попередника Кіма – його батька Кім Чен Іра.
Спеціальний туалет і сміттєві пакети для відходів і недопалків потрібні для того, щоб іноземні розвідувальні служби, навіть дружні, не отримали зразки й не провели їх аналіз,
– сказав Медден.
Йдеться, зокрема, про волосся та шкірні покриви, дослідження яких може "дати уявлення про медичні проблеми".
Візит Путіна і Кіма до Китаю: головні новини
- Після військового параду в Пекіні Дональд Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США. На це відреагували в Кремлі – за словами Юрія Ушакова, американський президент зробив цю заяву "знову-таки не без іронії". До того ж ніхто із трьох лідерів нібито й думав про змови.
- На урочистостях Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин обговорювали можливість безсмертя, згадуючи про розвиток біотехнологій для продовження життя.
- За словами аналітиків CNN, якщо це велике зібрання авторитарних лідерів – супротивників США та колишніх союзників – було задумане як особиста образа Трампа, то вона "спрацювала ідеально".