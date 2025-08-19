Утром 19 августа состоялась виртуальная встреча "коалиции решительных". На заседании председательствовал британский премьер Кир Стармер.

Перед встречей отмечалось, что он проинформирует лидеров о результатах переговоров в Вашингтоне и обсудит следующие шаги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, Sky News и BMFTV.

Что известно о встрече "коалиции решительных"?

По данным СМИ, инициатива, возглавляемая Британией и Францией, может предусматривать развертывание в Украине войск из ряда европейских стран и стран НАТО в роли миротворцев. Такие действия могут удержать российского диктатора Владимира Путина от перевооружения и повторного нападения в будущем.

Трамп заявил, что США предоставят гарантии безопасности, и не исключил отправки американских войск для обеспечения выполнения любого мирного соглашения между Россией и Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает это "настоящим прорывом". Стоит заметить, что, по данным "Европейской правды", на этот раз он также принял участие во встрече "коалиции решительных".

Премьер Великобритании сообщил, что сейчас европейские лидеры будут работать с США над гарантиями безопасности для Украины. По данным BBC, главнокомандующий вооруженных сил Великобритании 19 августа едет в Штаты для детальных переговоров по этому поводу.

Отмечается, что Стармер поручил Тони Радакину подробно описать меры по защите Украины в случае мирного соглашения.

Мы поставили задачу нашим командам. Некоторые из них прибудут уже завтра (19 августа – 24 Канал), чтобы начать детальную работу над этим вопросом,

– рассказал Стармер.

Он добавил, что эти гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине и в Великобритании". Заметим, что политик охарактеризовал переговоры в Вашингтоне, как "хорошие и конструктивные". По его словам, между европейскими лидерами, которые присутствовали на саммите, Трампом и Зеленским "было ощутимое чувство единства".

Стармер также выделил "два существенных результата" переговоров. Во-первых, коалиция желающих теперь будет работать с США над гарантиями безопасности для Украины.

Во-вторых, договоренность о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем трехсторонняя встреча с участием Трампа. По его мнению, удалось добиться реального прогресса.

Что предшествовало встрече "коалиции решительных"?