Зранку 19 серпня відбулась віртуальна зустріч "коаліції рішучих". На засіданні головував британський прем’єр Кір Стармер.

Перед зустріччю зазначалося, що він поінформує лідерів про результати переговорів у Вашингтоні та обговорить наступні кроки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, Sky News та BMFTV.

Дивіться також Зеленський відповів, чи всі учасники "Коаліції охочих" відправлять війська в Україну

Що відомо про зустріч "коаліції рішучих"?

За даними ЗМІ, ініціатива, очолювана Британією і Францією, може передбачати розгортання в Україні військ з низки європейських країн і країн НАТО в ролі миротворців. Такі дії можуть утримати російського диктатора Володимира Путіна від переозброєння і повторного нападу в майбутньому.

Трамп заявив, що США нададуть гарантії безпеки, і не виключив відправки американських військ для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди між Росією та Україною.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає це "справжнім проривом". Варто зауважити, що, за даними "Європейської правди", цього разу він також взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих".

Прем'єр Британії повідомив, що наразі європейські лідери працюватимуть зі США над гарантіями безпеки для України. За даними BBC, головнокомандувач збройних сил Британії 19 серпня їде до Штатів для детальних переговорів щодо цього.

Зазначається, що Стармер доручив Тоні Радакіну детально описати заходи щодо захисту України у разі мирної угоди.

Ми поставили завдання нашим командам. Деякі з них прибудуть вже завтра (19 серпня – 24 Канал), щоб розпочати детальну роботу над цим питанням,

– розповів Стармер.

Він додав, що ці гарантії "заспокоять людей в Європі, в Україні та у Великій Британії". Зауважимо, що політик схарактеризував переговори у Вашингтоні, як "гарні та конструктивні". За його словами, між європейськими лідерами, які були присутніми на саміті, Трампом і Зеленським "було відчутне почуття єдності".

Стармер також виокремив "два суттєвих результати" переговорів. По-перше, коаліція охочих тепер працюватиме зі США над гарантіями безпеки для України.

По-друге, домовленість про зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а потім тристороння зустріч за участі Трампа. На його думку, вдалося домогтися реального прогресу.

Додамо, що після закінчення зустрічі "коаліції рішучих" прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна "вітає постійні зусилля щодо досягнення справедливої та міцної угоди, включаючи вчорашні переговори з Вашингтоном".

Тоді як польський прем'єр Дональд Туск сказав, що лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн оцінили результати зустрічі Трампа і Путіна на Алясці "дуже реалістично". Він зазначив: "Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією".

Що передувало зустрічі "коаліції рішучих"?