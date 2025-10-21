Лавров и Рубио встретятся в Венгрии: FT узнали дату
- Накануне переговоров России и США в Будапеште там могут встретиться Сергей Лавров и Марко Рубио.
- Выбор места возмутил Киев и европейские столицы из-за пророссийской позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.
В четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече в Будапеште. Накануне город могут посетить их представители Сергей Лавров и Марко Рубио.
Детали сообщает Financial Times со ссылкой на немецкого чиновника, передает 24 Канал. В частности, журналисты узнали вероятную дату переговоров министра и госсекретаря.
Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии
Когда могут встретиться Лавров и Рубио?
Выбор места проведения несколько возмутил Киев и другие европейские столицы, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно является союзником России и противником ЕС, несмотря на членство его страны там и в НАТО.
Зато Москва ожидает, что встреча "позволит достичь прогресса на пути мирного урегулирования ситуации в Украине", а также использует ее для обсуждения двусторонних отношений с США.
По словам немецкого чиновника, на которого ссылается Financial Times, Орбан может обозначить свои планы накануне встречи президентов, в том числе и возможные переговоры между европейцами и Трампом, однако пока ничего не подтверждено.
Также накануне ожидают встречу министра иностранных дел России и госсекретаря США. Вероятно, она состоится в Будапеште в четверг, 30 октября.
Что известно о переговорах в Будапеште?
- Вечером понедельника, 20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили "дальнейшие шаги" после недавней беседы своих президентов.
- По данным источников Reuters, американский госсекретарь планирует встретиться с российским министром уже в четверг, 23 октября. Однако официально этого пока не комментировали.
- Позже в CNN сообщили, что переговоры чиновников якобы отложили – из-за "жесткой позиции" страны-агрессора.