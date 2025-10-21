Укр Рус
Геополитика Европа Лавров и Рубио встретятся в Венгрии: FT узнали дату
21 октября, 16:05
2

Лавров и Рубио встретятся в Венгрии: FT узнали дату

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Накануне переговоров России и США в Будапеште там могут встретиться Сергей Лавров и Марко Рубио.
  • Выбор места возмутил Киев и европейские столицы из-за пророссийской позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

В четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече в Будапеште. Накануне город могут посетить их представители Сергей Лавров и Марко Рубио.

Детали сообщает Financial Times со ссылкой на немецкого чиновника, передает 24 Канал. В частности, журналисты узнали вероятную дату переговоров министра и госсекретаря.

Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Когда могут встретиться Лавров и Рубио?

Выбор места проведения несколько возмутил Киев и другие европейские столицы, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно является союзником России и противником ЕС, несмотря на членство его страны там и в НАТО.

Зато Москва ожидает, что встреча "позволит достичь прогресса на пути мирного урегулирования ситуации в Украине", а также использует ее для обсуждения двусторонних отношений с США.

По словам немецкого чиновника, на которого ссылается Financial Times, Орбан может обозначить свои планы накануне встречи президентов, в том числе и возможные переговоры между европейцами и Трампом, однако пока ничего не подтверждено.

Также накануне ожидают встречу министра иностранных дел России и госсекретаря США. Вероятно, она состоится в Будапеште в четверг, 30 октября.

Что известно о переговорах в Будапеште?

  • Вечером понедельника, 20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили "дальнейшие шаги" после недавней беседы своих президентов.
  • По данным источников Reuters, американский госсекретарь планирует встретиться с российским министром уже в четверг, 23 октября. Однако официально этого пока не комментировали.
  • Позже в CNN сообщили, что переговоры чиновников якобы отложили – из-за "жесткой позиции" страны-агрессора.