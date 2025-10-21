Лавров і Рубіо зустрінуться в Угорщині: FT дізналися дату
- Напередодні переговорів Росії та США в Будапешті там можуть зустрітися Сергій Лавров і Марко Рубіо.
- Вибір місця обурив Київ і європейські столиці через проросійську позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
У четвер, 16 жовтня, Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову та домовилися про зустріч у Будапешті. Напередодні місто можуть відвідати їхні представники – Сергій Лавров і Марко Рубіо.
Деталі повідомляє Financial Times із посиланням на німецького чиновника, передає 24 Канал. Зокрема, журналісти дізналися ймовірну дату переговорів міністра та держсекретаря.
Коли можуть зустрітися Лавров і Рубіо?
Вибір місця проведення дещо обурив Київ та інші європейські столиці, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан давно є союзником Росії та супротивником ЄС, незважаючи на членство його країни там і в НАТО.
Натомість Москва очікує, що зустріч "дозволить досягти прогресу на шляху мирного врегулювання ситуації в Україні", а також використає її для обговорення двосторонніх відносин зі США.
За словами німецького чиновника, на якого посилається Financial Times, Орбан може окреслити свої плани напередодні зустрічі президентів, зокрема й можливі переговори між європейцями й Трампом, однак наразі нічого не підтверджено.
Також напередодні очікують зустріч міністра закордонних справ Росії та держсекретаря США. Ймовірно, вона відбудеться в Будапешті в четвер, 30 жовтня.
Що відомо про переговори в Будапешті?
- Увечері понеділка, 20 жовтня Лавров і Рубіо провели телефонну розмову. Вони обговорили "подальші кроки" після нещодавньої бесіди своїх президентів.
- За даними джерел Reuters, американський держсекретар планує зустрітися з російським міністром вже у четвер, 23 жовтня. Однак офіційно цього наразі не коментували.
- Згодом у CNN повідомили, що переговори посадовців нібито відклали – через "жорстку позицію" країни-агресорки.