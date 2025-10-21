Деталі повідомляє Financial Times із посиланням на німецького чиновника, передає 24 Канал. Зокрема, журналісти дізналися ймовірну дату переговорів міністра та держсекретаря.

Дивіться також Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині

Коли можуть зустрітися Лавров і Рубіо?

Вибір місця проведення дещо обурив Київ та інші європейські столиці, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан давно є союзником Росії та супротивником ЄС, незважаючи на членство його країни там і в НАТО.

Натомість Москва очікує, що зустріч "дозволить досягти прогресу на шляху мирного врегулювання ситуації в Україні", а також використає її для обговорення двосторонніх відносин зі США.

За словами німецького чиновника, на якого посилається Financial Times, Орбан може окреслити свої плани напередодні зустрічі президентів, зокрема й можливі переговори між європейцями й Трампом, однак наразі нічого не підтверджено.

Також напередодні очікують зустріч міністра закордонних справ Росії та держсекретаря США. Ймовірно, вона відбудеться в Будапешті в четвер, 30 жовтня.

Що відомо про переговори в Будапешті?