Детали сообщает Financial Times со ссылкой на немецкого чиновника, передает 24 Канал. В частности, журналисты узнали вероятную дату переговоров министра и госсекретаря.

Когда могут встретиться Лавров и Рубио?

Выбор места проведения несколько возмутил Киев и другие европейские столицы, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно является союзником России и противником ЕС, несмотря на членство его страны там и в НАТО.

Зато Москва ожидает, что встреча "позволит достичь прогресса на пути мирного урегулирования ситуации в Украине", а также использует ее для обсуждения двусторонних отношений с США.

По словам немецкого чиновника, на которого ссылается Financial Times, Орбан может обозначить свои планы накануне встречи президентов, в том числе и возможные переговоры между европейцами и Трампом, однако пока ничего не подтверждено.

Также накануне ожидают встречу министра иностранных дел России и госсекретаря США. Вероятно, она состоится в Будапеште в четверг, 30 октября.

Что известно о переговорах в Будапеште?