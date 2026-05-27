Мадьяр должен встретиться с фон дер Ляйен в Брюсселе: на когда запланированы переговоры

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны встретиться в Брюсселе. Политики должны увидеться в пятницу, 29 мая.

Об этом Петер Мадьяр написал на своей странице в фейсбуке.

Когда Мадьяр встретится с фон дер Ляйен?

Петер Мадьяр рассказал, что в четверг, 28 мая, в Брюсселе проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. А уже 29 мая встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Венгерский премьер добавил, что "все работают над возвращением домой европейских триллионов".

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники писала, что встреча Мадьяра и фон дер Ляйен в Брюсселе, которую предварительно планировали на утро 28 мая, может быть перенесена на пятницу, 29 мая.

Предварительно, переговоры планировали в штаб-квартире Еврокомиссии "Берлаймонт". В то же время пресс-службы политиков саму дату встречи ранее не анонсировали, лишь отмечали, что подготовительная работа продолжается.

Причина переноса встречи также официально не разглашали. Однако стоит заметить, что накануне СМИ писали о разночтениях со стороны Будапешта и Брюсселя относительно процедуры и условий разблокирования для Венгрии более 10 миллиардов евро замороженных фондов ЕС.

Напомним, ранее представители венгерского правительства заявили, что встреча Петера Мадьяра и украинского президента Владимира Зеленского может состояться, если Киев выполнит требования венгерской стороны. Речь идет прежде всего об урегулировании вопросов, связанных с положением венгерского меньшинства в Украине.