Про це Петер Мадяр написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Коли Мадяр зустрінеться з фон дер Ляєн?

Петер Мадяр розповів, що у четвер, 28 травня, у Брюсселі проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. А уже 29 травня зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Угорський прем'єр додав, що "всі працюють над поверненням додому європейських трильйонів".

Раніше "Європейська правда" з посиланням на власні джерела писала, що зустріч Мадяра та фон дер Ляєн у Брюсселі, яку попередньо планували на ранок 28 травня, може бути перенесена на п'ятницю, 29 травня.

Попередньо, переговори планували у штаб-квартирі Єврокомісії "Берлаймонт". Водночас пресслужби політиків саму дату зустрічі раніше не анонсували, лише зауважували, що підготовча робота триває.

Причина перенесення зустрічі також офіційно не розголошували. Однак варто зауважити, що напередодні ЗМІ писали про різночитання з боку Будапешта та Брюсселя щодо процедури та умов розблокування для Угорщини понад 10 мільярдів євро заморожених фондів ЄС.

Нагадаємо, раніше речники угорського уряду заявили, що зустріч Петера Мадяра та українського президента Володимира Зеленського може відбутися, якщо Київ виконає вимоги угорської сторони. Йдеться насамперед про врегулювання питань, пов'язаних зі становищем угорської меншини в Україні.